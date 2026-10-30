Ліберо Попівчак поскаржився на коротку паузу після сезону збірної — Interia Sport

У Польщі ліберо національної збірної Якуб Попівчак заявив, що гравці не мали достатньо часу на відпочинок після міжнародного сезону перед початком клубних змагань. Як повідомляє Interia Sport, волейболіст розповів про це в інтерв’ю Польському агентству преси.

За словами Попівчака, після великої кількості матчів, емоційного навантаження та тривалого чемпіонату Європи він очікував на три тижні відпустки, а згодом — на час для поступового повернення до клубного ритму. Натомість, за його оцінкою, гравці майже без паузи перейшли від одного напруженого циклу до іншого. Ліберо зазначив, що волейболістам доводиться адаптуватися до такого календаря.

Результати збірної та старт клубного сезону

У минулому сезоні збірна Польщі під керівництвом Ніколи Грбича виграла Лігу націй і захистила титул чемпіона Європи. Попівчак виступає за клуб «Алурон CMC Варта Заверце», у складі якого також грають численні футболісти національної команди.

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Команда із Заверця невдало розпочала сезон: у стартовому матчі програла ГКС «Катовіце» з рахунком 0:3 — 24:26, 23:25, 22:25. Згодом «Алурон CMC Варта Заверце» поступився «Богданці ЛУК Люблін» у матчі за Суперкубок Польщі — 0:3, з рахунками сетів 32:34, 20:25, 18:25.

Команда готується до сезону

Попівчак пояснив, що багато гравців прибули до клубу фактично одразу після матчів за збірну. Перед стартом сезону до «Алурону CMC Варти Заверце» також приєдналися Томаш Форналь і Якуб Кохановський. Волейболіст зауважив, що суперники особливо налаштовані обіграти команду, яку він назвав «галактікос».

Настрій у команді поліпшила перемога над ПГЕ «Проєктом Варшава» — 18:25, 25:22, 25:17, 25:21. Попівчак наголосив, що цей результат не означає готовності команди до всіх викликів, однак висловив упевненість: завдяки подальшій роботі клуб буде готовий до ключових відрізків сезону.

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