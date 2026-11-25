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Після перерви на матчі національних збірних відновилися єврокубкові змагання. Ігровий тиждень традиційно відкрила Ліга чемпіонів, де відбулися чергові поєдинки основного етапу.

Мадридський «Реал» влаштував гольову феєрію після перерви в матчі з ПСВ. Щоправда, починалося все не так оптимістично: господарі поступалися після гола з пенальті від Івана Перишича на 32-й хвилині, а їхня гра в атаці не давала бажаного результату.

Проте після перерви команда Жозе Моурінью повністю змінила перебіг зустрічі. Спочатку Федеріко Вальверде зрівняв рахунок, потім Джуд Беллінгем вивів мадридців уперед, а ще за чотири хвилини Кіліан Мбаппе збільшив перевагу. Француз згодом оформив дубль, а Вінісіус Жуніор поставив крапку в розгромі, зробивши рахунок 5:1.

Протистояння «Манчестер Сіті» та «Наполі» стало особливим для Кевіна Де Брюйне. Бельгієць повернувся на «Етіхад» уже як суперник англійського клубу, за який виступав протягом дев'яти років. За цей час він став одним із найважливіших футболістів в історії «Сіті», виграв шість титулів чемпіона Англії та Лігу чемпіонів. Тому поява півзахисника на знайомому стадіоні викликала особливі емоції в уболівальників. Перед початком зустрічі вони привітали колишнього лідера оплесками, а на трибунах можна було побачити банери на його честь.

Сам матч завершився результативною нічиєю 2:2. «Наполі» двічі виходив уперед завдяки голам Расмуса Гойлунда та Ноа Ланга, проте господарі щоразу знаходили відповідь. За «Манчестер Сіті» відзначилися Буадді та Райан Шеркі.

Деніз Гюль приніс «Галатасараю» перемогу над «Астон Віллою», але його результативний удар запам'ятався не лише своїм значенням для матчу. На 77-й хвилині нападник замкнув атаку стамбульців, але під час боротьби за позицію Гюль отримав удар ногою в обличчя від Ніколаса Джексона. Попри це, футболіст зумів завершити епізод і відправити м'яч у ворота. Уже після святкування він помітив кров на обличчі та звернувся по допомогу медиків.

Після надання допомоги Гюль повернувся на поле з пов'язкою на носі й дограв зустріч. Його гол у підсумку виявився вирішальним, і «Галатасараю» вдалося втримати мінімальну перевагу над англійським клубом. Цікаво, що для турецької команди це третя поспіль перемога в Лізі чемпіонів, і вона піднялася до топ-16 турнірної таблиці після стартових двох поразок.

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