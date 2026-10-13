Лілль вимагає покарання після важкої травми захисника та погрожує судом

0:00 / 0:00

Французький «Лілль» розглядає можливість судового позову після серйозної травми свого захисника Тьягу Сантуша. Португалець розірвав передню хрестоподібну зв’язку та меніск правого коліна під час матчу чемпіонату Франції проти «Гавра».

Травму футболіст отримав після підкату півзахисника «Гавра» Аміра Річардсона. Арбітр зафіксував порушення правил, однак не показав марокканському гравцеві навіть жовтої картки. У «Ліллі» вважають, що епізод заслуговував на суворіше покарання — вилучення з поля.

Клуб уже звернувся до Професійної футбольної ліги Франції з вимогою передати інцидент на розгляд дисциплінарного комітету. Керівництво команди також вивчає можливі юридичні кроки, щоб домогтися компенсації за завдану футболістові шкоду.

«Обставини інциденту та відсутність будь-якої санкції викликають у клубу серйозні запитання. Клуб вивчає усі можливі юридичні шляхи та залишає за собою право піти на будь-які необхідні юридичні дії для отримання компенсації за нанесену шкоду», — йдеться в заяві «Лілля».

Для Сантуша це вже друга серйозна травма хрестоподібних зв’язок у кар’єрі. Два роки тому він пошкодив зв’язку лівого коліна. Тепер захисникові знову доведеться пройти тривале відновлення, через що він, імовірно, пропустить решту сезону.

У поточному сезоні португалець провів сім матчів у всіх турнірах і забив два голи. Його контракт із «Ліллем» розрахований до літа 2029 року.

Джерело: BBC

Тенісист Губерт Гуркач у трьох сетах переміг Ї Чжоу в Шанхаї.

Гардіанс вийшли до Серії чемпіонату АЛ після камбеку з 0:2.

Гольфіст Майкл Бреннан виграв Baycurrent Classic у Японії.

Читай нас у