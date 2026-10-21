Лінь Цзи-ю захистила титул Азійських Параігор з настільного тенісу — Taipei Times

У Японії тайванська гравчиня з настільного тенісу Лінь Цзи-ю вдруге поспіль виборола золоту медаль Азійських Параігор в одиночному розряді. У фіналі класу 10 вона перемогла співвітчизницю Тянь Сяо-вень із рахунком 11:4, 11:7, 11:2.

Фінал за 13 хвилин

Вирішальний матч на Іграх Айті — Наґоя тривав 13 хвилин. Перемога Лінь забезпечила Тайваню золоту та срібну медалі в цій дисципліні, повідомляє Taipei Times.

Лінь і Тянь, які давно виступають разом у парному розряді, ще до фіналу гарантували Тайваню дві найвищі сходинки п’єдесталу. Обидві спортсменки виграли свої півфінальні матчі у вівторок.

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Повторення фіналу 2023 року

Лінь також перемогла Тянь у фіналі попередніх Азійських Параігор, що відбулися 2023 року в китайському Ханчжоу. Тоді вона здобула дві золоті медалі — в одиночному та змішаному парному розрядах — а також срібло в жіночому парному розряді разом із Тянь.

Перед нинішнім фіналом Тянь сказала, що рада можливості зіграти проти своєї партнерки та сподівається, що обидві покажуть найкращу гру.

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