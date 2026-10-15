Ліон обіграв Крістал Пелас 3:2 у Лізі Європи — Sky Sports News

У французькому Ліоні «Ліон» переміг англійський «Крістал Пелас» з рахунком 3:2 у матчі Ліги Європи. Для головного тренера гостей П'єра Сажа це була гра проти колишнього клубу, який звільнив його у січні 2025 року. Про перебіг зустрічі повідомляє Sky Sports.

Два голи Ліона до перерви

Господарі відкрили рахунок на восьмій хвилині: Корентен Толіссо першим зіграв на добиванні у штрафному майданчику після помилки захисту лондонців. Перед самою перервою Ернест Нуама подвоїв перевагу «Ліона» — м'яч було забито на другій компенсованій хвилині першого тайму.

До перерви «Крістал Пелас» не завдав жодного удару в площину воріт суперника. Після двох забитих м'ячів французька команда контролювала перебіг гри.

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Гості скоротили відставання

На 50-й хвилині Єремі Піно повернув «Крістал Пелас» у матч, завдавши точного удару в ближній кут після передачі Адама Вортона. Утім на 76-й хвилині Павел Шульц підправив удар Кейто Накамури та знову зробив перевагу «Ліона» двом'ячевою.

У другому таймі Даїті Камада претендував на пенальті після контакту з Нуама у штрафному майданчику, однак арбітр продовжив гру, а VAR не побачив підстав для призначення одинадцятиметрового. На 81-й хвилині Камада все ж забив і скоротив відставання до мінімуму, проте зрівняти рахунок гостям не вдалося.

Наступні матчі

Після поразки «Крістал Пелас» зіграє в Прем'єр-лізі проти «Брайтона» 18 жовтня. Наступним суперником лондонського клубу в єврокубках стане «Бешикташ».

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