Літтен і Ноулз увійшли до старту Англії на матч із Папуа Новою Гвінеєю — BBC Sport

Збірна Англії з регбіліг включила Джеза Літтена та Моргана Ноулза до стартового складу на матч Кубка світу проти Папуа Нової Гвінеї, який відбудеться у Вуллонгонзі, Австралія. Бред О’Нілл не увійшов до заявки з 19 гравців на матч, повідомляє BBC Sport.

Зміни у складі

Літтен із «Галл КР» зіграє на позиції хукера. Він замінить О’Нілла, який грав під дев’ятим номером у попередньому матчі англійців проти Франції. О’Нілла, якого визнали найкращим гравцем Суперліги у 2026 році, вказано серед резервістів, однак до 19 гравців матчевої заявки він не потрапив.

Лок «Долфінс» Ноулз повертається до стартового складу після пропуску перших двох матчів через травму литки. Він замінить Віктора Редлі, який розпочне гру на лаві запасних. Вінгер «Воррінгтона» Метті Ештон, залучений до матчу з Францією, зберіг місце у складі. Зак Екерслі з «Вігана» знову не потрапив до матчевої заявки.

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Шанси на півфінал

Матч Англія — Папуа Нова Гвінея у групі B-C заплановано на п’ятницю, 30 жовтня, початок — о 09:05 за Гринвічем. Англійцям потрібно перемогти, щоб зберегти шанси на вихід до півфіналу, а також чекати перемоги Тонги над Самоа у матчі 1 листопада.

Якщо Самоа переможе Тонгу, Англія вибуде з турніру через гірший результат в очній зустрічі з Тонгою. У разі перемоги Тонги вирішальною стане різниця очок між Англією та Самоа: наразі англійці поступаються самоанцям на 68 очок. Після поразки від Тонги з рахунком 12:30 збірна Англії розгромила Францію — 82:0.

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