Люк Гамфріс знявся з ЧЄ з дартсу через гастроентерит — Sky Sports News

Люк Гамфріс знявся з чемпіонату Європи 2026 року з дартсу в Дортмунді після того, як у нього діагностували гастроентерит. Про це повідомляє Sky Sports News.

Заміна у складі учасників

Гамфріс, який посідає друге місце у світовому рейтингу, мав провести в Дортмунді свій шостий виступ на цьому турнірі. Минулого року він дійшов до фіналу чемпіонату Європи та посів друге місце.

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За правилами PDC, Гамфріса безпосередньо замінить у складі учасників Кім Гайбрехтс. Бельгієць був найвище розташованим у рейтингу Європейського туру 2026 року гравцем, який не кваліфікувався на чемпіонат.

Матч Гайбрехтса

У четвер увечері Гайбрехтс зіграє з Раяном Серлом. Переможець цієї зустрічі в суботу вийде на матч проти Денні Нопперта або Стівена Бантінга.

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