Люк Літтлер переміг О’Коннора на чемпіонаті Європи з дартсу — Sky Sports News

Люк Літтлер переміг Віллі О'Коннора з рахунком 6:3 у першому раунді чемпіонату Європи з дартсу в Дортмунді, Німеччина. Він виконав шість максимумів по 180 очок і вийшов до другого раунду, де зіграє з Нейтаном Аспіналлом, повідомляє Sky Sports.

Матч проти Аспіналла

Для 19-річного Літтлера чемпіонат Європи є можливістю виграти єдиний великий турнір, якого він ще не здобував за перші два роки виступів на дартсовій сцені.

Перед турніром Літтлер не виступав після несподіваної поразки на молодіжному чемпіонаті світу. Під час перерви він тренувався та зіграв у кількох показових матчах. Дартсмен розповів, що змінив хват і техніку кидка, оскільки мав багато часу для підготовки.

За словами Літтлера, нещодавно він виконав дев'ятидартер у застосунку DartCounter та вирішив зберегти новий підхід, доки той працює. У наступному матчі його суперником стане Аспіналл, який переміг Крісто Реєса з рахунком 6:3.

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Ван Гервен вибув

Аспіналл поступався Реєсу, але згодом виграв чотири леги поспіль. Під час цієї серії він завершував леги кидками на 134, 112 і 90 очок.

Чотириразовий переможець чемпіонату Європи Міхаель ван Гервен також завершив виступи на турнірі. Нідерландець програв співвітчизнику Кевіну Дутсу з рахунком 3:6, а Дутс у другому раунді зустрінеться з Кшиштофом Ратайським.

До другого раунду також вийшли Джермейн Ваттімена, Джонні Клейтон, Мартін Шиндлер і Джош Рок. Усі 16 учасників наступної стадії зіграють у суботу, а поєдинок Літтлера з Аспіналлом запланований на вечірню сесію. Матчі другого раунду триватимуть до 10 виграних легів.

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