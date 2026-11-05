LIV Golf готується припинити діяльність після втрати фінансування — BBC Sport

LIV Golf готується згорнути діяльність після того, як фінансова компанія BC Partners Credit відмовилася від угоди щодо можливого фінансування. Як повідомляє BBC Sport, інвестор розглядав можливість надати до 300 млн доларів фінансування для нового формату турніру, відомого як LIV 2.0, але вирішив не продовжувати угоду.

Невдала спроба перезапуску

Потреба в новому інвесторі виникла після того, як у квітні Суверенний фонд Саудівської Аравії PIF припинив підтримку LIV Golf. Після цього ліга минулого місяця подала заяву про захист від банкрутства. PIF надав позику для фінансування процесу реструктуризації.

За даними BBC Sport, команда, що працювала над LIV 2.0, мала зобов’язання від співінвесторів, підтримку в гольф-середовищі та близько 30 гравців, які погодилися долучитися до проєкту. Серед них були переможці мейджорів. Водночас джерела видання зазначили, що організатори не змогли вчасно укласти необхідні домовленості.

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Слухання у справі

Ліга мала продемонструвати достатню підтримку гравців, щоб продовжити роботу у 2027 році. Очікується, що на судовому слуханні в четвер PIF повідомить про нежиттєздатність пропозиції щодо LIV 2.0.

Один із найвідоміших гравців, які приєдналися до LIV Golf у 2022 році, Лі Вествуд заявив у вівторок, що йому не представили прийнятної пропозиції щодо нового формату. За його словами, у плані LIV 2.0 ще залишається багато питань, які потрібно доопрацювати. Джон Рам і Серхіо Гарсія раніше вже залишили проєкт.

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