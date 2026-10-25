У США гольф-ліга LIV Golf виплатила $15,6 млн семи керівникам у період між заявою Суверенного фонду Саудівської Аравії про припинення фінансової підтримки та поданням лігою заяви про банкрутство за процедурою Chapter 11. Як повідомляє Korea Herald, це випливає з документів, поданих до суду США з питань банкрутства у штаті Нью-Джерсі.

Виплати керівникам

Найбільшу виплату отримав генеральний директор LIV Golf Скотт О'Ніл — $6,375 млн. Фінансовому директору Девіду Філліппсу 24 червня виплатили $3,37 млн як винагороду за продовження роботи, а головному юридичному директору Джону Рузичу — $2,6 млн. Того ж дня $6,375 млн отримав О'Ніл.

Також 13 лютого О'Нілу виплатили бонус у розмірі $2,7 млн. Колишній перший гендиректор LIV Golf Грег Норман, який залишив посаду в січні 2025 року, 26 вересня того ж року отримав $5,8 млн виплати в межах врегулювання та бонус $3,6 млн.

Платежі гравцям і вимоги кредиторів

Судові матеріали також містять відомості про 129 платежів кредиторам протягом 90 днів до подання заяви про банкрутство. Упродовж року до подання заяви 8 вересня гравцеві Джону Раму виплатили $26 млн. Серед інших виплат спортсменам — майже $13,9 млн Брайсону Дешамбо, $10,7 млн Дастіну Джонсону та приблизно по $2,5 млн Кемерону Сміту й Баббі Вотсону.

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LIV Golf також зіткнулася з двома позовами щодо неоплачених послуг. Канадська Mobbi Systems Group вимагає понад $1 млн за функцію трансляцій Any Shot, Any Time, а компанія Fresh Tape Media зі штату Колорадо — $1,2 млн за виробництво медіаднів LIV Golf. Обидві компанії внесені до переліку 129 кредиторів із незабезпеченими вимогами.

Реструктуризація ліги

Суверенний фонд Саудівської Аравії витратив на LIV Golf понад $5 млрд від запуску ліги у червні 2022 року. За даними джерела, після сезону 2026 року фінансування ліги фондом має завершитися. BC Partners Credit пообіцяла до $300 млн на підтримку проєкту LIV 2.0.

Нова версія ліги передбачає щонайменше 10 турнірів, акцент на командному гольфі та призові фонди близько $9 млн замість $20 млн для індивідуальних змагань. Слухання у справі про банкрутство призначене на 5 листопада.

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