Ліван здолав Францію в овертаймі завдяки спробі Міскі — ABC News Australia

Збірна Лівану з регбі-ліг перемогла Францію в додатковий час за правилом золотого бала на матчі Кубка світу на Western Sydney Stadium в Австралії. Вирішальну спробу заніс Аббас Міскі після помилки французького гравця Артура Мурга, який спробував продовжити атаку ударом chip-and-chase.

Як повідомляє ABC News Australia, наприкінці основного часу Франція поступалася двома очками. Згодом Мург виконав двоочковий філд-гол, який перевів гру в додатковий час.

Розв’язка в додатковий час

У першому періоді додаткового часу француз Сезар Руж влучив одноочковим ударом, однак результат не зарахували через порушення правил, пов’язане із супроводом гравця. Після цього ліванський гравець Алекс Конті не реалізував дальній штрафний удар, а м’яч дістався Мургу.

Французький гравець не став зберігати м’яч, а спробував організувати продовження атаки. Його спроба chip-and-chase завершилася помилкою, якою скористався Міскі та заніс м’яч у залікову зону, принісши Лівану перемогу.

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Реакція команди та вболівальників

Капітан Лівану Алекс Твал після матчу сказав, що до складу команди входять сантехніки, електрики, бригадири й будівельники, які приїхали позмагатися з одними з найкращих гравців світу. Він також відзначив Міскі, який зазвичай грає вінгером, але в цьому матчі діяв у другій лінії.

Матч, на який було доступно близько 30 тисяч квитків, розпродали за кілька тижнів до гри. Більшість квитків придбали вболівальники Тонги та Самоа, однак на стадіон також прийшли представники ліванської діаспори Сіднея з прапорами та традиційними барабанами.

Ліван наразі не має права брати участь у майбутніх турнірах після пониження його статусу до афілійованого члена Міжнародної ліги регбі. Тож цей матч може стати останнім виступом команди Cedars на Кубку світу найближчим часом.

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