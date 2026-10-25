Ліверпуль обіграв Брайтон 2:0 і зупинив його переможну серію — The Guardian

«Ліверпуль» на «Енфілді» переміг «Брайтон» із рахунком 2:0 у матчі Прем’єр-ліги та перервав серію суперника з чотирьох перемог поспіль. Завдяки цьому результату команда піднялася на четверте місце в турнірній таблиці, повідомляє The Guardian.

Два голи до перерви

Рахунок на 17-й хвилині було відкрито після атаки за участю Флоріана Вірца та Рональда Араухо. Удар Вірца після кількох рикошетів змінив напрямок від Паскаля Гросса, якому в підсумку зарахували автогол.

Через чотири хвилини Александр Ісак подвоїв перевагу господарів. Бредлі Баркола перехопив невдалий винос м’яча Олів’є Боскальї та віддав передачу Ісаку, який точно пробив у дальній кут. Для Ісака цей гол став шостим у чемпіонаті в сезоні та третім поспіль у матчах ліги.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нереалізовані моменти Брайтона

До першого гола «Ліверпуля» Ясін Аярі міг вивести «Брайтон» уперед, але пробив вище воріт. У другому таймі він також поцілив у стійку після ризикованої передачі Аліссона, яка повернула м’яч суперникам.

Перед грою «Брайтон» посідав третю позицію, виграв чотири попередні матчі Прем’єр-ліги, забивши в них 15 м’ячів і не пропустивши жодного. У матчі на «Енфілді» команда мала 64% володіння м’ячем, але завдала лише одного удару в площину воріт. «Ліверпуль» чотири рази пробив у площину та втримав перевагу до фінального свистка.

Читай нас у