Ліверпуль відігрався та переміг Брентфорд 2:1 — Sky Sports News

«Ліверпуль» переміг «Брентфорд» з рахунком 2:1 у матчі Прем'єр-ліги на стадіоні Gtech Community Stadium. Господарі вели після гола Кіна Льюїса-Поттера, однак після перерви гості забили двічі та здобули вольову перемогу. Sky Sports News повідомляє, що «Брентфорд» завершив зустріч удев'ятьох через вилучення Єгора Ярмолюка та Віталі Янельта.

Вилучення наприкінці першого тайму

Льюїс-Поттер відкрив рахунок на 44-й хвилині, відзначившись головою. До цього арбітр скасував пенальті на користь «Ліверпуля». У компенсований до першого тайму час Ярмолюк отримав пряму червону картку за удар головою Джеремі Жаке перед подачею кутового. Рішення суддя Джон Брукс ухвалив після перегляду епізоду на моніторі за рекомендацією VAR.

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Голи Муньйоса та Ісака

У другому таймі «Ліверпуль» реалізував чисельну перевагу. На 62-й хвилині Віктор Муньйос зрівняв рахунок після передачі Флоріана Вірца, а на 70-й Александер Ісак забив переможний м'яч. Форвард повернувся до складу після проблеми зі стегном і завершив атаку після скидки Бредлі Баркола.

«Брентфорд» мав нагоду відігратися, але Ігор Тьяго не зміг забити зблизька. Уже в компенсований час Янельт отримав другу жовту картку за фол проти Ріо Нгумохи, який вийшов на заміну. Домініка Собослаї замінили через травму в першому таймі, а Джеремі Фрімпонг, який з'явився на полі після перерви, залишив поле через сім хвилин через травму. Завдяки перемозі «Ліверпуль» піднявся на п'яте місце, випередивши «Брентфорд».

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