ЛКС Commercecon переміг Хемік 3:0 і очолив Таурон-лігу — Interia Sport

Польський ЛКС Commercecon із Лодзі вдома переміг Хемік із Поліце з рахунком 3:0 у матчі п’ятого туру жіночої Таурон-ліги. Зустріч завершилася з рахунками за партіями 25:17, 25:21, 25:22, а команда з Лодзі піднялася на перше місце турнірної таблиці.

Перед грою Хемік посідав другу позицію та мав стільки ж очок, як і лідер Developres, — по 11. ЛКС був третім, відстаючи на один бал, тож перемога в очній зустрічі гарантувала переможницям вихід у лідери. Як повідомляє Interia Sport, для Хеміка це була перша гра сезону проти одного з фаворитів змагання.

Перевага господарок у стартовому сеті

ЛКС розпочав матч із переваги 4:1 після блоку Поли Новаковської. Хемік зумів зрівняти рахунок, однак господарки знову відірвалися та наростили перевагу. Після результативної атаки Магдалени Юрчик рахунок став 20:11, а перша партія завершилася перемогою лодзинок у вісім очок.

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Другий сет вийшов рівнішим: Хемік покращив гру в атаці та тримався поруч у рахунку. Втім, ЛКС здобув перевагу в три пункти після атаки Новаковської, а в кінцівці Elles Dambrink зробила рахунок 20:16. Господарки довели партію до перемоги та повели 2:0 за сетами.

Хемік не відігрався у третій партії

У третій партії команди почали в рівній боротьбі, але ЛКС швидко вийшов уперед. Після атаки Олександри Міленко та помилки Юлії Орзол команда з Лодзі повела 9:6. Хемік скорочував відставання, проте господарки втримали перевагу й завершили матч у трьох партіях.

За статистикою матчу, ЛКС здійснив 47 спроб в атаці проти 38 у суперниць. Хемік припустився 21 командної помилки, тоді як ЛКС — 13. Також волейболістки з Поліце 12 разів помилилися на подачі, а команда з Лодзі — чотири рази.

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