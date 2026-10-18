Лор’ян обіграв Монако та не дав йому очолити Лігу 1 — The Guardian

У Франції, в Бретані, «Лор'ян» переміг «Монако» з рахунком 1:0 у матчі Ліги 1 та не дозволив супернику повернутися на перше місце турнірної таблиці. Єдиний м'яч у другому таймі з пенальті забив Ноа Кадіу, повідомляє The Guardian.

Щільність у верхній частині Ліги 1

Після поразки «Монако» залишився серед чотирьох команд, які мають однакову кількість очок на вершині таблиці. До цієї групи долучився «Парі ФК» після перемоги над «Ренном» — 4:3. Лассін Сінайоко реалізував пенальті в компенсований час, а форвард «Ренна» Естебан Леполь оформив хет-трик із пенальті.

Чемпіон Франції ПСЖ, який напередодні обіграв «Страсбург» з рахунком 3:1, очолював таблицю за кількістю забитих м'ячів — попереду «Парі ФК» та «Лілля». «Монако» поступався лідерам за різницею м'ячів. «Марсель» розгромив «Анже» — 5:2, а «Осер» переміг «Гавр» — 3:1 завдяки дублю камерунського нападника Денні Намасо.

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Вольова перемога Леверкузена

У Бундеслізі «Баєр» Леверкузен відігрався та переміг «Фрайбург» з рахунком 2:1. Голами за леверкузенський клуб відзначилися Ібрагім Маза та Патрік Шик. Після стартової поразки від «Ельферсберга» команда набрала 13 очок із 18 можливих і посідала четверте місце, маючи однакову кількість пунктів із третім «Фрайбургом».

«Боруссія» Менхенгладбах, яка йшла останньою, програла вдома «Гоффенгайму» — 1:2 і залишилася без очок у сезоні. У Серії A «Комо» перервав триматчеву безвиграшну серію, здолавши «Фіорентину» 3:1, а «Мілан» обіграв «Аталанту» — 3:2.

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