LSM у Латвії не транслюватиме церемонії Юнацької Олімпіади — LSM English

Латвійське суспільне медіа LSM вирішило не транслювати церемонії відкриття та закриття літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі, Сенегал, а також інші події Ігор, де представники Росії — держави-агресора — та Білорусі виступатимуть під національними прапорами. Про це повідомляє LSM English.

Ігри в Дакарі

Літні Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться у столиці Сенегалу з 31 жовтня до 13 листопада 2026 року. Латвію на турнірі представлятимуть 18 спортсменів у 12 видах спорту.

Спочатку передбачалося, що спортсмени з Росії та Білорусі змагатимуться в нейтральному статусі — без національних прапорів і символіки. Водночас естонський суспільний мовник ERR отримав від Міжнародного олімпійського комітету підтвердження, що обидві країни виступатимуть на Іграх під власними прапорами.

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Висвітлення латвійських спортсменів

У LSM заявили, що вважають неприйнятною нормалізацію присутності держав-агресорів на міжнародних спортивних подіях, доки триває розпочата Росією війна проти України, а Білорусь підтримує російську агресію.

Медіа продовжить висвітлювати виступи латвійських учасників. Із 2 до 13 листопада на LSM.lv, платформі Replay.lv та телеканалі LTV7 щодня о 16:25 виходитимуть огляди Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі. У них розповідатимуть про досягнення спортсменів Латвії, представлені ними види спорту та розвиток молодіжного спорту.

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