Луїс де ла Фуенте та Пере Ромеу стали найкращими тренерами року

0:00 / 0:00

Наставника збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте та тренера жіночої команди «Барселони» Пере Ромеу визнали найкращими тренерами року у своїх категоріях.

Де ла Фуенте отримав відзнаку серед тренерів чоловічих команд, а Ромеу став найкращим у жіночому футболі.

Нагороди вручив колишній коуч Ліверпуля та Валенсії Рафаель Бенітес.

Ромеу випередив Хонатана Хіральдеса (Ліон), Андре Єглерца (Манчестер Сіті), Нільса Нільсена (збірна Японії) та Елену Садіку (Селтік/БЕК Гекен)

Натомість головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте обійшов у голосуванні Венсана Компані (Баварія), Мікеля Артету (Арсенал), Луїса Енріке (ПСЖ) та Унаї Емері (Астон Вілла). Влітку 2026-го він привів «Фурію Роха» до «золота» чемпіонату світу.

Це його дебютне визнання такого рівня на церемонії «Золотого м’яча».

Джерело: Ballon d'Or

До цього Тухель привітав Кейна із Золотим м’ячем 2026 року та заявив, що Англії пощастило.

Нагадаємо, нападник Баварії Гаррі Кейн уперше в кар’єрі виграв Золотий м’яч.

Раніше журнал France Football оприлюднив перелік із 30 претендентів на здобуття премії «Золотий м'яч» у 2026 році.

На церемонії вручення Золотого м’яча в Лондоні, Велика Британія, Алексія Путельяс із London City Lionesses утретє в кар’єрі стала володаркою нагороди за сезон 2025/2026. Польська футболістка «Барселони» Ева Пайор посіла друге місце.

Читай нас у