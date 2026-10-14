Луїс Енріке сподівається, що Манчестер Сіті не позбавлять титулів — Cyprus Mail

Тренер ПСЖ Луїс Енріке перед матчем Ліги чемпіонів у Манчестері, Англія, заявив, що Манчестер Сіті заслуговує зберегти трофеї, здобуті на футбольному полі. Англійський клуб може зазнати санкцій після того, як його визнали винним у порушенні фінансових правил Прем'єр-ліги.

Позиція Луїса Енріке

Як повідомляє Cyprus Mail, Енріке назвав це рішення несподіваним, однак наголосив, що слід поважати процедуру та дочекатися остаточного рішення відповідних органів. За його словами, якщо говорити лише про футбол і те, що він бачив на полі, Манчестер Сіті заслужив свої трофеї.

Тренер ПСЖ також зазначив, що йому подобається стиль гри англійської команди, та висловив сподівання, що клуб уникне позбавлення титулів.

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Апеляція та можливі санкції

Прем'єр-ліга заявила, що Манчестер Сіті використовував фіктивні комерційні контракти у схемах, які дали змогу завищити доходи та занизити витрати більш ніж на 900 млн фунтів стерлінгів. Клуб заперечував порушення під час розгляду справи та оскаржив вердикт.

Серед можливих санкцій для Манчестер Сіті називають штраф, зняття очок, виліт із ліги та потенційне позбавлення титулів. Пізніше в середу Манчестер Сіті мав прийняти ПСЖ на стадіоні Етіхад у матчі Ліги чемпіонів.

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