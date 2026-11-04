Мадуру заявив, що Інфантіно не може балотуватися на четвертий термін — Al Jazeera

Колишній голова комітету з управління FIFA Мігель Мадуру заявив, що президент організації Джанні Інфантіно не може балотуватися на четвертий термін на виборах 2027 року. На думку Мадуру, статут FIFA дозволяє одній людині обіймати посаду президента не більш як три терміни, повідомляє Al Jazeera.

Тлумачення статуту FIFA

Мадуру послався на пункт 2 статті 33 статуту FIFA, який, за його словами, не передбачає винятків для скорочених каденцій. Він заявив, що Інфантіно вже тричі обирався президентом FIFA та обіймав цю посаду протягом трьох термінів.

На момент заяви Мадуру до завершення подання кандидатур на президентські вибори FIFA у березні 2027 року залишалося два тижні. Правозахисна організація FairSquare також звернулася до асоціацій-членів FIFA із закликом визнати Інфантіно таким, що не має права брати участь у виборах.

Попереднє рішення Ради FIFA

Інфантіно раніше домігся визнання того, що період його керівництва FIFA з 2016 до 2019 року не слід зараховувати як термін перебування на посаді. Його обрали на позачерговому конгресі 2016 року після відставки Зеппа Блаттера, щоб завершити перерваний мандат.

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У грудні 2022 року Рада FIFA одностайно підтвердила, що період 2016–2019 років не зараховується Інфантіно як термін перебування на посаді. FairSquare заявляє, що обґрунтування такого рішення не оприлюднювали.

Директор і співзасновник FairSquare Ніколас Макгіган повідомив, що організація звернулася до 52 асоціацій, але поки не отримала відповідей. Він також сказав про заплановану зустріч із представниками Норвезької футбольної асоціації, яка раніше підтримала скаргу FairSquare щодо можливого порушення Інфантіно правил політичної нейтральності.

Мадуру також вважає, що національні асоціації неохоче діють самостійно через «атмосферу страху», а наявні механізми контролю в FIFA не здатні належно обмежувати повноваження президента організації.

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