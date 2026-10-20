Магда Лінетт перемогла Клер Лю на турнірі в Осаці — Interia Sport

Польська тенісистка Магда Лінетт обіграла Клер Лю зі США у першому колі турніру WTA 250 в японській Осаці. Матч завершився з рахунком 6:4, 6:3 на користь Лінетт, яка перервала серію з шести поразок в одиночному розряді.

Реванш за матч у Чарльстоні

Це була друга очна зустріч тенісисток. У квітні 2018 року в першому колі турніру в Чарльстоні Лю перемогла Лінетт із рахунком 1:6, 6:3, 6:3. Цього разу польська спортсменка взяла реванш, повідомляє Interia Sport.

У першій партії Лінетт, яка посідала 77-ме місце у рейтингу WTA, у третьому геймі відіграла брейкпойнт, а в наступному взяла подачу суперниці. За рахунку 5:2 вона не реалізувала три сетболи та дозволила Лю скоротити відставання. Однак у десятому геймі полька знову зробила брейк і виграла сет — 6:4.

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Перевага у другому сеті

На старті другої партії Лінетт виграла три гейми поспіль і повела 3:0. Лю, яка була 95-ю у світовому рейтингу, зуміла взяти один гейм на своїй подачі, проте Лінетт зберегла перевагу. За рахунку 5:2 вона завершила сьомий гейм вдалим сервісом, після якого суперниця пробила в сітку.

У наступному раунді Лінетт зіграє з переможницею матчу між Катержиною Сіняковою та Пейтон Стернс. Нещодавно в Пекіні польська тенісистка поступилася Сіняковій у першому колі з рахунком 4:6, 3:6.

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