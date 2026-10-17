Магдалена Френх знялася з кваліфікації WTA 500 у Нінбо — Interia Sport

Польська тенісистка Магдалена Френх завершила виступ у кваліфікації турніру WTA 500 у Нінбо, Китай, знявшись у матчі проти Хань Ши. За даними Interia Sport, китаянка виграла перший сет з рахунком 6:4, а поєдинок не було дограно в другій партії.

Медична допомога на корті

За рахунку 4:3 на користь Ши у першому сеті Френх викликала на корт фізіотерапевта. Видання зазначило, що це могло бути пов’язано з дискомфортом у ділянці стегна або м’язів живота.

Після медичної паузи полька повернулася до гри та мала три брейкпойнти, щоб зрівняти рахунок до 4:4, однак не скористалася ними. Ши зберегла перевагу та виграла першу партію.

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Вибуття п’ятої сіяної

На старті другого сету Френх утримала свою подачу, а потім отримала два брейкпойнти, які могли вивести її вперед. Після ще трьох розіграшів вона припинила матч.

Френх була посіяна під п’ятим номером у кваліфікації. Перед початком відбору вона чекала на можливі зняття учасниць, що могли б забезпечити їй місце в основній сітці, однак зрештою розпочала турнір у кваліфікації.

Хань Ши на час матчу посідала 217-те місце у рейтингу WTA. Після вибуття Френх у наступному раунді кваліфікації серед польських тенісисток залишилася Катажина Кава, яка має зіграти проти Дарії Снігур.

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