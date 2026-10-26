Мая Хвалінська знялася з турніру WTA 500 у Токіо — Interia Sport

Польська тенісистка Мая Хвалінська не виступить на турнірі WTA 500 у Токіо, Японія. Її тренер Ярослав Маховський повідомив, що причиною зняття стали тривалі проблеми з лівим ліктем, а не біль у стегні, який зазначали організатори змагань.

Проблеми з ліктем після Уханя

Як повідомляє Interia Sport, після турніру в Ухані лікоть тенісистки був дуже болючим. За словами Маховського, зміна м’ячів і покриттів ускладнювала ситуацію, тому команда вирішила не перевантажувати руку та пропустити останній турнір WTA сезону.

Тренер назвав проблему несерйозною, але хронічною. За його словами, Хвалінська вже певний час виконує вправи для ліктя, однак відчуває дискомфорт через важкі м’ячі. Спортсменці дадуть більше часу для відновлення, а найближчим часом вона вирушить у відпустку.

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Плани на листопад і грудень

Маховський зазначив, що відмова від виступу в Токіо поки не змінює планів тенісистки щодо двох наступних стартів. 20–21 листопада Хвалінська має очолити збірну Польщі в матчі проти Швеції за вихід до кваліфікації Billie Jean King Cup наступного року.

Також 11 грудня вона планує завершити сезон показовим матчем у Ergo Arenie проти Лінди Носкової в межах Lotto Tenis Show. Тренер додав, що участь у цих подіях залишається планом команди, хоча остаточне рішення залежатиме від стану ліктя.

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