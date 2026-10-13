Майку Майкла Джордана з фіналу НБА 1998 року продали за $14 млн — BBC Sport

Майку Майкла Джордана з його останнього сезону в «Чикаго Буллз» продали за $14 млн, або £10,6 млн. Це рекордна сума для предмета баскетбольної спортивної пам’ятної атрибутики, повідомляє BBC Sport.

Майка з другого матчу фіналу

Джордан грав у цій майці у другому матчі фінальної серії НБА 1998 року. Він також залишив на ній автограф. У тій грі баскетболіст набрав 37 очок — найбільше серед усіх гравців матчу.

Сезон 1997–1998 став останнім для Джордана у складі «Буллз». Команда завершила фінальну серію перемогою з рахунком 4:2 та здобула шостий і останній чемпіонський титул НБА за його участі. Джордана визнавали найціннішим гравцем фіналу в усіх шести переможних для нього серіях.

Приватний продаж через аукціонний дім

Покупцем майки став інвестор у нерухомість із Маямі Рон Фірман. Угоду уклали в межах приватного продажу через Hunt Auctions.

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Президент Hunt Auctions Девід Гант заявив, що значення Джордана на ринку спортивних пам’ятних речей давно визнане, а тепер його предмети перейшли до категорії активів, яку зазвичай пов’язують зі знаковими творами мистецтва.

Дорожче у світі спортивної пам’ятної атрибутики продавали лише майку бейсболіста Бейба Рута, в якій він зіграв під час Світової серії 1932 року: у 2024 році вона пішла за $24,1 млн. Попередній рекорд для баскетбольного предмета належав картці з Джорданом і Кобі Браянтом сезону 2007–2008, проданій торік за $12,9 млн.

Ще два тижні тому майку Джордана з третього матчу фіналу 1998 року, без автографа, продали на аукціоні за $12,3 млн. Вона була попереднім рекордом серед ігрових пам’ятних речей баскетболіста.

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