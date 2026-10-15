Макілрой відстав на чотири удари після першого раунду в Індії — Sky Sports News

Рорі Макілрой завершив перший раунд DP World India Championship у Нью-Делі, Індія, з результатом два удари нижче пару — 70. Після частково призупиненого через грозу і блискавку ігрового дня він ділить 13-те місце та відстає на чотири удари від лідера. Про це повідомляє Sky Sports.

Чотиригодинна пауза через негоду

Макілрой стартував із 10-ї лунки пар-4 і зробив там богі. До завершення першої дев’ятки він оформив берді на 13-й, 15-й та 18-й лунках, пройшовши її за 34 удари. На другій лунці гольфіст додав ще одне берді, однак на третій зробив друге богі за раунд, а останні шість лунок завершив паром.

Гру зупинили, коли Макілрой проходив другу дев’ятку, через грозу та блискавку в районі поля. Учасники провели поза полем чотири години, а змагання відновилися о 16:00 за місцевим часом. Після раунду Макілрой сказав, що загалом задоволений стартом, хоча вважає, що міг використати ще кілька можливостей після відновлення гри.

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Проміжні результати

Проміжну таблицю серед гравців, які завершили раунд, очолює данець Ніклас Норгорд із результатом 66 ударів, або шість нижче пару. Представник Північної Ірландії Том Маккіббін входить до групи гравців із результатом мінус п’ять; серед них також Еухеніо Чакарра, який посідає друге місце в рейтингу Race to Dubai.

Шотландці Скотт Джеймісон, Юен Фергюсон і Боб Макінтайр розпочали турнір із результатом 68. Томмі Флітвуд завершив раунд на позначці мінус два, як і Макілрой: на фінальній для себе дев’ятій лунці він втратив два удари після удару з ті, коли м’яч опинився в кущах. Лідер Race to Dubai Патрік Рід через затримку стартував пізніше й встиг зіграти лише чотири лунки, маючи два удари вище пару. Останні чотири групи взагалі не розпочали перший раунд, який продовжать у п’ятницю.

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