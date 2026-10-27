Макіннес відчуває провину через відхід із Гартс перед поверненням — BBC Sport

У Шотландії головний тренер «Рейнджерс» Дерек Макіннес заявив, що відчуває провину через літній відхід із «Гартс». У середу він уперше після переходу до клубу з Глазго повернеться на стадіон «Тайнкасл» в Единбурзі та очікує непривітної реакції вболівальників колишньої команди, повідомляє BBC Sport.

Повернення на Тайнкасл

Макіннес сказав, що розуміє ставлення фанатів «Гартс». Він сподівався вийти на поле й привітати трибуни, однак не очікує взаємної реакції. Тренер наголосив, що любив час, проведений у единбурзькому клубі, хоча цей період був нетривалим.

За його словами, команда «Гартс» у попередньому сезоні стала «ковтком свіжого повітря» для шотландського футболу. Макіннес також зазначив, що пишається досягненнями клубу, який, на його думку, зміг конкурувати з «Рейнджерс» і «Селтіком» попри значно менші фінансові можливості.

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Розчарування після боротьби за титул

Минулого сезону «Гартс» більшу частину часу очолював шотландську Прем'єр-лігу. Однак в останньому турі команда програла «Селтіку» 1:3 на «Селтік Парк», після чого чинний чемпіон зберіг титул. Макіннес нагадав, що «Гартс» набрав 80 очок після попереднього сезону, в якому фінішував у нижній шістці.

Тренер заявив, що наприкінці сезону в клубі переживали сильне розчарування, бо вважали, що могли виграти чемпіонат. Він сказав, що прагнув стати наставником, який здобуде титул поза домінуванням «Селтіка» та «Рейнджерс», і вважає, що кілька спірних рішень були не на користь його тодішньої команди.

Макіннес додав, що розуміє почуття вболівальників після свого переходу. Раніше він сам відчував розчарування, коли капітан і найкращий бомбардир «Гартс» Лоренс Шенкленд оголосив про перехід до «Рейнджерс». Наставник також назвав «Гартс» добре керованим клубом і вважає його претендентом на титул цього сезону під керівництвом Ваутера Вранкена.

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