Маккабі Тель-Авів зазнав першої поразки в чемпіонаті Ізраїлю — Jerusalem Post

Ізраїльський баскетбольний клуб «Маккабі Тель-Авів» програв «Маккабі Рішон-ле-Ціон» з рахунком 90:93 в овертаймі. Це стала перша поразка команди Одеда Каташа в нинішньому сезоні чемпіонату Ізраїлю, повідомляє Jerusalem Post.

«Маккабі Тель-Авів» поступався суперникам 20 очок, але зумів відіграти відставання та перевести матч в овертайм. Утім, господарі майданчика втримали перевагу. Чонсі Дженкінс набрав 18 очок за «Маккабі Рішон-ле-Ціон», Джастін Тіллман додав 17, а Ква Грант і Ві Джей Кінг — по 16. Найрезультативнішим у складі команди з Тель-Авіва став Роман Соркін із 23 очками.

Проблеми після травми Лундберга

Після матчу Каташ зазначив, що його команда очікувала складної гри. За його словами, суперник діяв агресивно, підтримував високий темп, а «Маккабі Тель-Авів» у першій половині реалізував лише два з 18 триочкових кидків.

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Команда з Тель-Авіва також намагається адаптуватися до відсутності Іффе Лундберга, який зазнав травми. Джейлен Хорд заявив, що баскетболісти не повинні використовувати відсутність партнера як виправдання, а мають поліпшити рух м'яча в атаці та діяти згуртовано в обороні.

Поразка від Реала в Євролізі

Перед грою в національній першості «Маккабі Тель-Авів» поступився мадридському «Реалу» в Євролізі — 99:113. Іспанський клуб установив командний рекорд, реалізувавши 21 триочковий кидок, а шість його гравців набрали щонайменше по 10 очок.

Після першої половини матчу ізраїльська команда вела 52:51, однак після перерви «Реал» посилив тиск в атаці. Кларк набрав 20 очок, Колсон — 19, Ям Мадар — 14. У складі мадридців 21 очко записав до активу Факундо Кампаццо, 18 — Андрес Феліс. Після цього результату баланс «Маккабі Тель-Авів» у Євролізі становить дві перемоги та п'ять поразок.

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