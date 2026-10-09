Пілот Red Bull Макс Ферстаппен виборов поул-позицію до суботнього спринту Гран-прі Сінгапуру. Водночас стюарди розглянуть епізод першого сегмента спринт-кваліфікації, коли нідерландець обігнав пілота Ferrari Льюїса Гамільтона в зоні жовтих прапорів, повідомляє Sky Sports.

Результати спринт-кваліфікації

У фінальному сегменті кваліфікації Ферстаппен проїхав лише одне швидке коло наприкінці сесії та випередив Джорджа Расселла з Mercedes трохи більш як на одну десяту секунди. Третім став пілот Ferrari Шарль Леклер, який після першої спроби тимчасово очолював протокол.

Пілоти McLaren Оскар Піастрі та Ландо Норріс посіли відповідно четверте й п’яте місця. Гамільтон завершив кваліфікацію шостим, а лідер чемпіонату Кімі Антонеллі показав сьомий результат на іншому болиду Mercedes.

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Епізод під жовтими прапорами

Інцидент, який розглянуть стюарди, стався в SQ1 після того, як Серхіо Перес із Cadillac врізався у бар’єри, залишивши уламки на трасі. На цій ділянці діяли жовті прапори, а обгони в таких зонах заборонені. За даними Sky Sports, Ферстаппен повідомив по радіо, що пропустив Гамільтона назад.

Початок другого сегмента кваліфікації затримали через проблему з хронометражем: деякі результати фінальних кіл SQ1 спершу не були зареєстровані. Після підтвердження остаточного порядку сесію продовжили.

Расселл кваліфікувався другим на болиду Mercedes попередньої специфікації. За інформацією видання, у недільному основному Гран-прі він має відбути штраф на стартовій решітці.

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