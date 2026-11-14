Мальдера визначився зі стартовим складом України на матч проти Північної Ірландії

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Тренерський штаб збірної України обрав основних гравців на поєдинок із командою Північної Ірландії в черговому турі Ліги націй сезону 2026/27.

Матч Північна Ірландія – Україна відбудеться 14 листопада в Белфасті. Поєдинок прийме стадіон «Віндзор Парк». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за Києвом.

Головний тренер «синьо-жовтих» Андреа Мальдера дотримався слова та довірився воротарю лісабонської «Бенфіки» Анатолію Трубіну. Лінію оборони складуть Ілля Забарний з французького ПСЖ, центрбек житомирського «Полісся» Едуард Сарапій, капітан донецького «Шахтаря» Микола Матвієнко та Віталій Миколенко з ліверпульського «Евертона».

У середній лінії з'являться Олексій Кащук («Карабах»), Олег Очеретько з «Шахтаря», півзахисник англійського «Брентфорда» Єгор Ярмолюк і хавбек «Бенфіки» Георгій Судаков. У лінії атаки зіграють Данило Сікан («Андерлехт») і форвард пірейського «Олімпіакоса» Роман Яремчук.

Повний стартовий склад збірної України: Трубін – Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко – Кащук, Очеретько, Ярмолюк, Судаков – Сікан, Яремчук.

До цього збірна України U-19 сенсаційно перемогла Італію у відборі на Євро-2027.

Нагадаємо, Буковина впевнено перемогла Лівий Берег у перенесеному матчі УПЛ.

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