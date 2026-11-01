Малек Ель-Мала дебютним голом приніс «Кельну» нічию — Der Spiegel

У Берліні, Німеччина, «Уніон» і «Кельн» зіграли внічию 1:1 у матчі Бундесліги. Дебютант кельнців Малек Ель-Мала, який вийшов на заміну в другому таймі, забив на 79-й хвилині та зрівняв рахунок. Як повідомляє Der Spiegel, 21-річний гравець відзначився через сім хвилин після появи на полі.

Гол після заміни

Берлінці відкрили рахунок уже на 10-й хвилині: Яннік Габерер замкнув передачу Тіма Скарке з близької відстані. До перерви «Кельн» не завдав жодного удару в площину воріт, тоді як «Уніон» мав два. Найнебезпечніший момент господарів перед перервою створив Ліван Бурку, але воротар «Кельна» Марвін Швебе перевів його удар у поперечину.

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Після перерви гра переважно складалася з жорстких єдиноборств і фолів. У кінцівці матчу Малек Ель-Мала вразив ворота після коротко розіграного кутового. На полі він зіграв разом зі своїм молодшим братом Саїдом Ель-Малою. За даними видання, це перша братська пара в складі «Кельна» в Бундеслізі за 40 років — після Клауса і Томаса Аллофсів.

Серія без виїзних перемог

Нічия дозволила «Кельну» продовжити безпрограшну серію до трьох офіційних матчів. Водночас клуб не може перемогти в гостях у Бундеслізі вже 17 матчів. Останню виїзну перемогу кельнці здобули 3 жовтня 2025 року, обігравши «Гоффенгайм» з рахунком 1:0. «Уніон» після поразки 0:5 від «Кельна» в Кубку Німеччини залишається в нижній частині турнірної таблиці.

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