Малік Бізлі планує визнати провину у справі про ставки у США — The Japan Times

У США колишній захисник НБА Малік Бізлі планує 9 грудня визнати провину у федеральній справі про хабарництво та змову, пов’язані зі ставками. Про це його адвокат Стів Геней повідомив ESPN і The Athletic, пише The Japan Times.

Звинувачення у маніпуляціях статистикою

Прокуратура Східного округу Нью-Йорка стверджує, що Бізлі навмисно впливав на свої показники в окремих статистичних категоріях щонайменше у чотирьох матчах. За версією слідства, це мало дозволити особам, які робили ставки, отримати вигоду під час сезону 2023–2024, коли баскетболіст виступав за «Мілвокі Бакс».

У червні Бізлі висунули федеральні обвинувачення. Спочатку він не визнав провини за всіма пунктами. Йому інкримінували хабарництво у спортивних змаганнях, змову з метою шахрайства з використанням засобів електронного зв’язку, змову щодо шахрайства з позбавленням права на чесні послуги та змову з відмивання грошей.

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Версія слідства та кар’єра гравця

Згідно з обвинувальним актом, протягом кар’єри Бізлі програв на ставках мільйони доларів і погодився коригувати власну гру, щоб його ймовірні співучасники могли робити ставки на його статистику.

Бізлі був обраний «Денвер Наггетс» у першому раунді драфту НБА 2016 року. За дев’ять сезонів у лізі він зіграв 578 матчів за «Денвер», «Міннесота Тімбервулвз», «Юта Джаз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мілвокі Бакс» і «Детройт Пістонс», набираючи в середньому 11,7 очка за гру. Його заробіток у НБА становив майже 60 млн доларів. У цій самій справі також обвинувачують колишнього гравця НБА Еда Девіса, який провини не визнав.

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