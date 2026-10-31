Мамелоді Сандаунз розгромив Дурбан Сіті та повернувся на перше місце — TimesLIVE

У Рюстенбурзі, ПАР, «Мамелоді Сандаунз» переміг «Дурбан Сіті» з рахунком 4:1 у матчі Betway Premiership та повернувся на перше місце турнірної таблиці. Як повідомляє TimesLIVE, команда набрала 26 очок у десяти матчах і випереджає «Орландо Пайретс» на один пункт, хоча суперник провів на гру менше.

Дубль Матулуді

Правий захисник Табанг Матулуді забив свої перші голи після переходу до «Сандаунз» із «Полокване Сіті» на початку сезону 2026–2027. Він двічі відзначився ударами головою — на 33-й та 65-й хвилинах.

Перший м’яч Матулуді забив після подачі Марсело Альєнде, а в другому епізоді навіс із лівого флангу виконав Обрі Модіба. В обох моментах захист «Дурбан Сіті» не впорався з передачами.

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Голи наприкінці матчу

На 78-й хвилині Ікраам Рейнерс довів перевагу «Сандаунз» до трьох м’ячів, замкнувши навіс Сіянди Ндлову з правого флангу. «Дурбан Сіті» скоротив відставання на 85-й хвилині: Жан Лумумба пробив зблизька після подачі з лівого краю та переграв Рікардо Госса.

Остаточний рахунок у четверту компенсовану хвилину встановив Антоніо ван Вейк. Перед матчем «Сандаунз» тимчасово поступився лідерством «Орландо Пайретс», який раніше в суботу переміг «Кайзер Чіфс» з рахунком 2:1.

Наступним суперником «Сандаунз» стане «Ламонтвілл Голден Ерроуз» у чвертьфіналі Carling Knockout Cup у Преторії. Після цього команда також зіграє в Преторії матч Суперкубка КАФ проти алжирського УСМ «Алжир».

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