Мамелоді Сандаунз вийшов до півфіналу Кубка Карлінга — TimesLIVE

У Преторії, ПАР, футбольний клуб «Мамелоді Сандаунз» переміг «Ламонтвілл Голден Ерроуз» із рахунком 1:0 у чвертьфіналі Кубка Карлінга та пробився до півфіналу турніру. Єдиний гол у матчі на стадіоні «Лофтус Версфельд» на 69-й хвилині забив Ікраам Рейнерс.

Гол Рейнерса вирішив матч

Як повідомляє TimesLIVE, «Голден Ерроуз» створив труднощі для суперника, намагаючись справити враження на нового тренера Мандлу Нчікаці. Минулого тижня він залишив «Орландо Пайретс», де був асистентом Абдессалама Уадду.

Вирішальна атака почалася після того, як Антоніо ван Вейк змістився з лівого флангу в центр і пробив правою ногою з-за меж штрафного майданчика. Рейнерс головою змінив траєкторію м’яча, після чого той опинився у воротах Думісані Мсібі.

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Ротація перед матчем за Суперкубок CAF

Головний тренер «Сандаунз» Мігель Кардозу дав відпочинок кільком ключовим виконавцям, оскільки в неділю команда зіграє проти «УСМ Алжир» у Суперкубку CAF. Серед футболістів, яких тренер залучив до матчу, були воротар Рікардо Госс, Малібонгве Хоза, Мотобі Мвала, Антоніо ван Вейк, Батусі Аубаас, Спелеле Мхлізе та Артур Салес.

Чвертьфінал провели посеред тижня раніше за інші три зустрічі цієї стадії, оскільки «Сандаунз» у неділю має зіграти матч за африканський Суперкубок. У разі перемоги над «УСМ Алжир» клуб може здобути третій трофей сезону після MTN8 та Африкансько-Азійсько-Тихоокеанського кубка.

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