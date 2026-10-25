Манчестер Юнайтед зрівняв рахунок із Сіті на 89-й хвилині — Sky Sports News

Манчестер Юнайтед зіграв унічию 1:1 із Манчестер Сіті в дербі жіночої Суперліги, що відбулося 25 жовтня 2026 року на «Лі Спортс Віллідж». Елізабет Терленд зрівняла рахунок на 89-й хвилині та перервала бездоганний старт Манчестер Сіті в сезоні WSL.

Як повідомляє Sky Sports, перший тайм завершився без голів. Після перерви господарки створили кілька небезпечних моментів: на 55-й хвилині Терленд зблизька не переграла голкіперку Манчестер Сіті Ямашіту, а на 60-й Джесс Парк влучила в поперечину.

Гол Шоу в ювілейному матчі

Рахунок відкрила Хадіджа Шоу, яка забила у своєму 100-му матчі в WSL. Форвардка Манчестер Сіті прийняла м’яч спиною до воріт, розвернулася перед Домінік Янссен і пробила низом між ногами захисниці.

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Наприкінці зустрічі Манчестер Сіті міг збільшити перевагу, однак Майя Ле Тіссьє винесла м’яч із лінії воріт. Невдовзі Шоу невдало вибила м’яч після подачі Ле Тіссьє, і Терленд точним ударом принесла Манчестер Юнайтед нічию.

Турнірне становище

До дербі Манчестер Сіті виграв усі шість стартових матчів сезону WSL. Після нічиєї команда зрівнялася з Челсі за очками на вершині таблиці, але поступається лондонському клубу за різницею м’ячів. Челсі у своєму матчі здобув вольову перемогу над Крістал Пелас.

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