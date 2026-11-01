Манчестер Сіті очолив WSL після перемоги над Лондон Сіті — Sky Sports News

Манчестер Сіті переміг Лондон Сіті Лайонессес з рахунком 2:1 на стадіоні «Гейс Лейн» і очолив турнірну таблицю Women’s Super League. Про результати недільних матчів повідомляє Sky Sports.

Перемога Манчестер Сіті

До перерви воротарка Мері Ерпс здійснила подвійний сейв, не дозволивши суперницям відкрити рахунок. Невдовзі Бані Шоу обіграла голкіперку та забила свій дев’ятий м’яч у сезоні.

Лондон Сіті зрівняв рахунок після стандарту: Яна Фернандес головою відправила м’яч у ворота. Однак через 122 секунди Лорен Гемп знову вивела Манчестер Сіті вперед, завершивши передачу Мері Фаулер. Шоу також влучила у стійку, але двох голів вистачило її команді для перемоги.

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Арсенал врятував нічию

В іншому матчі Арсенал зіграв внічию з Астон Віллою — 1:1 на стадіоні «Емірейтс». Господарі завдали 27 ударів, але на 25-й хвилині Чесіті Грант забила за Астон Віллу єдиним ударом команди в матчі.

Воротарка Акане Окума зробила вісім сейвів, однак на 85-й хвилині Алессія Руссо головою замкнула навіс Стіни Блекстеніус і зрівняла рахунок. Арсенал намагався вирвати перемогу в кінцівці, проте матч завершився нічиєю.

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