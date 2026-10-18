У Брайтоні, Велика Британія, «Манчестер Сіті» обіграв «Брайтон» з рахунком 3:2 та продовжив стовідсотковий старт у жіночій Суперлізі. Команда Андреа Єглерца впродовж перших 18 хвилин повела 3:0: Шоу оформила дубль, а Ніам Чарльз забила свій перший гол за клуб після приєднання влітку. До перерви «Брайтон» скоротив відставання завдяки голам Олівії Гарсії та Кейтлін Гейз, однак зрівняти рахунок не зміг, за даними Sky Sports.

Челсі забив шість голів Тоттенгему

«Манчестер Сіті» зберіг перевагу у два очки над «Челсі», який переміг «Тоттенгем» — 6:2. По два м’ячі у складі команди Соні Бомпастор забили Лорен Джеймс та Еллі Карпентер. Завдяки голу Матильди Вінберг «Тоттенгем» зрівняв рахунок до перерви, але «Челсі» забив тричі за дев’ять хвилин другого тайму.

«Лондон Сіті Лайонессес» переміг «Евертон» — 2:1. У першому таймі відзначилися Дельфін Каскаріно та Фрея Годфрі, а за 20 хвилин до завершення матчу інтригу повернула Холлі Макнамара, яка забила головою після виходу на заміну.

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Перемоги Манчестер Юнайтед, Астон Вілли та Вест Гема

«Манчестер Юнайтед» здолав останній у таблиці «Чарльтон» — 3:1 і піднявся на п’яте місце після третьої поспіль перемоги в чемпіонаті. У перші 13 хвилин забили Елла Тун і Андреа Медіна, Лія Девідсон відіграла один м’яч, а Юлія Зіґіотті Ольме встановила підсумковий рахунок трохи після пів години гри.

«Астон Вілла» здобула першу перемогу в сезоні, відігравшись у матчі з «Ліверпулем» — 2:1. Після раннього гола Наталії Рамос «Вілла» відповіла м’ячем Чесіті Грант і автоголом Грейс Фіск. В іншій зустрічі Келлі Гаго забила єдиний м’яч у матчі, в якому «Вест Гем» переміг «Крістал Пелас» — 1:0.

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