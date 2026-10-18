Манстер обіграв Расінг 92 з рахунком 33:25 у Кубку чемпіонів — BBC Sport

Ірландський «Манстер» переміг французький «Расінг 92» з рахунком 33:25 у першому матчі кампанії Кубка чемпіонів на стадіоні Парк Уї Хаойм у Корку, Ірландія. Як повідомляє BBC Sport, господарі занесли п’ять спроб і втримали перевагу в напруженій кінцівці гри.

П’ять спроб Манстера

«Расінг 92» відкрив рахунок завдяки штрафному удару Антуана Жібера, однак «Манстер» відповів спробами Браяна Глісона та Шея Маккарті в першому таймі. Після перерви капітан Тадг Берн збільшив перевагу господарів, але французька команда повернулася до боротьби.

Вільфрід Юлле, Максим Машено та Джої Ману занесли по спробі за «Расінг 92», скоротивши відставання до трьох очок наприкінці матчу. За «Манстер» також відзначився Файнен Вайчерлі. На 70-й хвилині Артур Рош із «Расінга 92» отримав жовту картку, а за дві хвилини до фінального свистка Крейг Кейсі заніс п’яту спробу «Манстера», що забезпечила команді перемогу.

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Вшанування пам’яті Ентоні Фолі

Матч відбувся через десять років і один день після смерті легенди «Манстера» Ентоні Фолі — першого капітана клубу, який підняв Кубок Гайнекен. Перед початком гри хор Shannon RFC виконав клубну пісню There is an Isle, що звучала на похороні Фолі в Лімерику.

Жодна з команд не виставила гравця під восьмим номером, а на восьмій хвилині присутні вшанували пам’ять колишнього гравця збірної Ірландії хвилиною оплесків. На матчі були члени його родини. Наступного тижня «Манстер» зіграє на виїзді з «Ленстером» у United Rugby Championship.

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