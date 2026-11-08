Мануель Ноєр пропустить решту 2026 року через травму

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Капітан мюнхенської «Баварії» Мануель Ноєр зазнав часткового розриву сухожилля правої стопи та вибув щонайменше до кінця року.

Травму голкіпер отримав у першому таймі матчу проти «Майнца», який завершився перемогою «Баварії» з рахунком 2:1. Замість нього на поле вийшов Йонас Урбіг.

Очікується, що Ноєр зможе повернутися після зимової паузи в Бундеслізі, яка триватиме з 21 грудня до 7 січня.

У нинішньому сезоні 39-річний воротар провів дев'ять матчів у всіх турнірах, пропустив шість м'ячів і чотири рази залишав ворота недоторканими.

Джерело: Фабріціо Романо.

До цього Ярмоленко зрівнявся з Шацьких і за крок від рекорду чемпіонатів України.

Раніше лідер Динамо Андрій Ярмоленко здобув диплом УЄФА.

Перед цим Ярмоленко повернувся до старту збірної України.

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