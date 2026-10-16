Марек Папшун назвав проблеми арбітражу в Екстракласі системними — Interia Sport

У Польщі Марек Папшун прокоментував суддівські суперечки після матчу у Варшаві, де «Легія» перемогла «Віслу» Краків із рахунком 2:0. Він заявив, що краківська команда програла сильнішому супернику, тому не можна пояснювати результат лише роботою арбітра.

Як повідомляє Interia Sport, після гри «Вісла» Краків оприлюднила заяву з вимогою пояснити 12 епізодів матчу. Видання зазначає, що найбільше запитань викликав перший гол «Легії», у моменті якого, за оцінкою Interia Sport, була суддівська помилка.

Оцінка підсумку матчу

Папшун сказав, що розуміє розчарування суперника, оскільки його команда також раніше опинялася в подібних обставинах. Водночас він наголосив, що не можна стверджувати, ніби «Вісла» програла цей матч через арбітра: на його думку, краківці поступилися сильнішій команді.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Проблема не обмежується одним матчем

Говорячи загалом про суддівство в Екстракласі, Папшун назвав ситуацію глибшою проблемою всього середовища. На його думку, відповідальність не обмежується арбітрами, адже хтось керує цією системою. Він також зазначив, що спершу потрібно впорядкувати ситуацію на найвищому рівні, а потім забезпечити належну роботу нижчих ланок.

За словами Папшуна, арбітрам слід створити належні умови для роботи, оскільки суддівство є складною професією з великою відповідальністю та тиском. Він додав, що нервозність впливає на рішення арбітрів, а помилки в наступних матчах дедалі частіше позначаються на результатах змагань.

Читай нас у