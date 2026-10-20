Марк Аллен вибув з Northern Ireland Open після поразки від Джордана Брауна — BBC Sport

Снукерист Марк Аллен програв Джордану Брауну з рахунком 2:4 у першому раунді Northern Ireland Open у Белфасті, Північна Ірландія. Для 40-річного Аллена це був перший матч із травневого півфіналу чемпіонату світу в Шеффілді, де він поступився Ву Іцзе.

Браун відігрався після стартового фрейму

Аллен виграв перший фрейм поєдинку між двома представниками Північної Ірландії, однак 39-річний Браун переміг у двох наступних. Аллен зрівняв рахунок до 2:2, але Браун зробив серії у 53 та 80 очок у двох заключних фреймах і вийшов до наступного раунду.

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Як повідомляє BBC Sport, Аллен став десятим представником топ-16, який вибув у першому раунді цьогорічного турніру. Серед інших ранніх втрат були Ронні О'Салліван, Джадд Трамп і Марк Селбі.

Інші результати дня

Триразовий чемпіон світу Марк Вільямс переміг Роббі Вільямса з рахунком 4:2. Майкл Голт здолав Чжоу Юелуна — 4:1. Минулого року Браун дійшов до чвертьфіналу Northern Ireland Open, де поступився Аллену з рахунком 2:5. Чинний чемпіон Джек Лісовскі мав зіграти з Ентоні Макгіллом у вечірній сесії вівторка.

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