Маро Ітодже погодив нову угоду з Сараценс, імовірно, до 2029 року — The Guardian

Гравець збірної Англії з регбі Маро Ітодже погодив новий контракт із «Сараценс», попри інтерес клубів французького Топ-14. Як повідомляє The Guardian, нова угода 31-річного регбіста, імовірно, діятиме до 2029 року.

Контракт після інтересу з Франції

Попередній контракт Ітодже, укладений у 2024 році, мав завершитися після чемпіонату світу наступного року. У виданні зазначили, що обговорювався можливий перехід спортсмена до французьких «Перпіньяна» або «Бордо», однак він вирішив залишитися в «Сараценс».

Ітодже вперше представляв «Сараценс» у 2013 році. Продовження угоди є важливим для клубу, який переживає період змін із Бренданом Вентером на чолі. Вентер повідомив, що гравець домовився з власником клубу, та назвав Ітодже сильним регбістом і лідером.

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Нова угода також дасть Ітодже змогу продовжувати міжнародну кар’єру у складі Англії. Він провів 102 матчі за національну команду, а від дебюту у 2016 році зіграв у тест-матчах більше за будь-якого іншого регбіста у світовому регбі за цей період.

Відпочинок і підготовка

Улітку Ітодже пропустив тестові матчі Англії проти Південної Африки, Фіджі та Аргентини після ознак втоми протягом сезону. Минулого місяця він розповів, що цього літа вперше з 2014 року пройшов повноцінну передсезонну підготовку разом із «Сараценс».

Регбіста також пов’язували з можливим переходом до Франції у 2020 році, коли «Сараценс» вибув з елітного дивізіону. У 2024 році Ітодже отримав посилений контракт зі збірною Англії вартістю 150 тисяч фунтів стерлінгів і відтоді залишається серед обраних гравців. Водночас, за даними видання, чинні угоди зі збірною не виходять за межі чемпіонату світу в Австралії наступного року.

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