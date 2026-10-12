Марсель перервав серію з п’яти поразок перемогою 2:0 у Труа — France 24
У Труа, Франція, «Марсель» переміг з рахунком 2:0 у заключному матчі шостого туру Ліги 1. Команда перервала серію з п’яти поразок і залишила зону вильоту чемпіонату Франції.
Становище перед матчем
Перед початком недільної гри марсельський клуб перебував у зоні вильоту. France 24 охарактеризувало зустріч як матч, у якому «Марселю» була потрібна перемога.
Гра в Труа завершувала програму шостого туру Ліги 1. Результат дозволив команді покращити турнірне становище та вийти з небезпечної зони таблиці.
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Автори голів
Два м’ячі за «Марсель» забили Амін Гаріт і Хімад Абделлі. Гаріт є марокканським футболістом, а Абделлі — алжирським гравцем.
У підписі до відео France 24 зазначено, що гол Абделлі став його першим за марсельський клуб. Підсумковий рахунок матчу — 2:0.