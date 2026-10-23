Марсель програв Штурму й зазнав третьої поразки в Лізі Європи — France 24

Французький «Марсель» програв австрійському «Штурму» в Граці, Австрія, у матчі третього туру лігового етапу Ліги Європи. Як повідомляє France 24, ця поразка стала для марсельського клубу третьою у трьох матчах турніру.

Ранній гол господарів

Господарі забили на початку зустрічі, і цього м’яча вистачило «Штурму» для перемоги. Матч відбувся 22 жовтня у Граці.

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Результати інших французьких клубів

Інші французькі команди в єврокубках виступили з різними результатами. «Ліон» поступився «Гоффенгайму» з рахунком 0:3, «Ренн» зіграв унічию 2:2 на виїзді з «Ювентусом», а «Монако» переміг «Фрайбург» — 3:0.

У спортивному випуску також повідомили, що наступні чоловіча та жіноча велогонки «Тур де Франс» стартуватимуть у Великій Британії. Чоловіча гонка розпочнеться в Единбурзі та пройде через Ліверпуль і Кардіфф, а жіноча стартуватиме в Лідсі.

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