Марта Костюк заробила $220 тисяч на дебютному Підсумковому турнірі WTA

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Українська тенісистка Марта Костюк отримала $220 тисяч призових за участь у Підсумковому турнірі WTA в Індіан-Веллсі (США). Попри поразки та втрату шансів на вихід до півфіналу, спортсменка гарантовано заробила цю суму за виступ на змаганнях.

Як зазначається на офіційному сайті WTA, кожна учасниця турніру отримує 220 тисяч доларів незалежно від результатів матчів.

24-річна Костюк могла суттєво збільшити свій заробіток. Після поразки від Джессіки Пегули українка втратила шанси пробитися до півфіналу, але ще мала можливість поповнити призові.

Для цього їй потрібно було 12 листопада перемогти американку Коко Гофф. Такий результат приніс би Костюк додаткові 230 тисяч доларів, а загальна сума призових зросла б до 450 тисяч.

Однак українська тенісистка поступилася Гофф, тому завершила дебютний виступ на Підсумковому турнірі з гарантованими 220 тисячами доларів.

Нагадаємо, Марта Костюк завершила виступ на Підсумковому турнірі трьома поразками та встановила антирекорд.

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