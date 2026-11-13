Марта Костюк завершила виступ на Підсумковому турнірі трьома поразками та встановила антирекорд

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Українська тенісистка, 10-та ракетка світу, програла американці Корі Гауфф у своєму заключному матчі групового етапу з рахунком 4:6, 5:7. Ця поразка стала для Костюк третьою на турнірі та продовжила її серію невдалих виступів до найдовшої в кар'єрі.

Ця поразка стала для неї сьомою поспіль в одиночному розряді на турнірах жіночого туру WTA. Таким чином, Марта оновила власний антирекорд за найдовшою серією поразок у кар'єрі.

Попередня найдовша серія поразок українки тривала з 13 травня до 22 липня 2025 року, коли вона поступилася у шести матчах поспіль в одиночному розряді.

Востаннє Костюк перемагала суперницю в одиночному розряді 4 вересня 2026 року. Тоді в третьому колі US Open вона у двох сетах обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Катерину Александрову.

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