Мартіна Кубка виграла парний титул WTA 125 у Роверето — Interia Sport

Польська тенісистка Мартіна Кубка та нідерландка Ізабель Гаверлаг виграли парний турнір WTA 125 в італійському Роверето. За даними Interia Sport, у фіналі перша сіяна пара перемогла чешок Анну Сіскову й Домініку Шалкову з рахунком 6:1, 6:2.

Фінал тривав менш як 53 хвилини

Вирішальний матч тривав 52 хвилини 52 секунди. Кубка та Гаверлаг не програли жодного гейму на своїй подачі. Вони виграли перший гейм всуху, у другому зробили брейк, а згодом відігралися з рахунку 0:40, здобувши чотири розіграші поспіль.

До завершення матчу польсько-нідерландський дует виграв усі свої гейми на подачі. Суперниці Кубки та Гаверлаг узяли лише три гейми.

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Другий титул WTA 125 у кар'єрі

Для Кубки цей трофей став п'ятим у парному розряді цього сезону. Водночас це її перший титул WTA 125 цього року та другий у кар'єрі на турнірах такої категорії.

Перед фіналом Кубка поступилася Шалковій у півфіналі одиночного розряду. Полька виграла перший сет 6:1, але програла наступні два — 5:7, 3:6. Шалкова перед парним фіналом також зіграла вирішальний матч одиночного турніру, у якому поступилася Б'янці Андреєску — 6:7 (2), 2:6.

Після понеділкового оновлення рейтингу Кубка має посісти 117-те місце у парному рейтингу WTA та стати другою польською тенісисткою в цьому заліку після Катажини Пітер.

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