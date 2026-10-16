Мартінес має потрапити до заявки Манчестер Юнайтед на матч із Лідсом — Sky Sports News

Захисник «Манчестер Юнайтед» Лісандро Мартінес має потрапити до заявки команди на недільний виїзний матч проти «Лідс Юнайтед». Футболіст вибачився після публічних висловлювань із критикою клубного керівництва, повідомляє Sky Sports.

Зустріч із керівництвом

Головний тренер команди Майкл Каррік заявив, що ситуацію врегульовано, а всі причетні сторони рухаються далі. За даними видання, у четвер Мартінес зустрівся з представниками керівництва клубу, зокрема Вілкоксом, генеральним директором Омаром Беррадою та Карріком. Після зустрічі захисник перепросив за свої висловлювання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція Карріка

Перед матчем із «Лідсом» Каррік зазначив, що Мартінес оприлюднив заяву та усвідомив свою помилку. За словами наставника, для клубу визнання футболістом того, що сталося, є достатнім, аби рухатися далі. Раніше Мартінес публічно розкритикував недостатні, на його думку, інвестиції під час трансферного вікна після поразки від «Атлетіко Мадрид» у Лізі чемпіонів у вівторок.

Читай нас у