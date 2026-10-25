Марцин Булка травмувався перед матчем Neom SC — Interia Sport

Польський воротар Марцин Булка травмувався напередодні матчу саудівського Neom SC проти Abha Club у 11-му турі національного чемпіонату. Через ушкодження 27-річний футболіст не увійшов до заявки команди на гру.

Відновлення після травми

Головний тренер Neom SC Крістоф Галтьє після матчу повідомив, що Булка зазнав травми на передматчевому тренуванні. За даними Interia Sport, воротар пройшов необхідні обстеження, після яких ухвалили рішення надати йому 10 днів на відпочинок та реабілітацію.

Джерело зазначає, що поляк може не зіграти у трьох або чотирьох найближчих матчах Neom SC. Йдеться про два поєдинки чемпіонату Саудівської Аравії та два матчі Азійської Ліги чемпіонів.

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Матчі збірної Польщі

Якщо відновлення відбудеться за планом, Булка може бути готовим до листопадових матчів збірної Польщі в Лізі націй: проти Румунії 14 листопада та Швеції 17 листопада.

Останнім часом воротар закріпився в основному складі Neom SC. Під час попереднього збору польської національної команди під керівництвом Яна Урбана він провів усі чотири матчі, а у вересні був визнаний найкращим воротарем місяця.

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