Матч Аль-Насра та Аль-Васла в Ер-Ріяді перенесли — The National

Матч Азійської Ліги чемпіонів між саудівським «Аль-Насром» та дубайським «Аль-Васлом», який мав відбутися в Ер-Ріяді, перенесли на пізніший термін. Гру планували провести в понеділок на стадіоні Університету короля Сауда.

Нову дату ще не визначили

Азійська футбольна конфедерація повідомила, що нову дату та час початку матчу підтвердять і оголосять пізніше. У складі «Аль-Насра» виступає португальський футболіст Кріштіану Роналду.

Офіційної причини перенесення не назвали. Водночас The National пише, що на рішення могли вплинути проблеми з поїздками через регіональні заворушення.

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Інші матчі заплановані без змін

Інші поєдинки Азійської Ліги чемпіонів, за даними видання, мають відбутися за графіком. Саудівська «Аль-Кадісія» повинна прийняти катарський «Аль-Садд» у Даммамі, а клуб з ОАЕ «Аль-Айн» — іранський «Трактор» в Аль-Айні.

Раніше в Саудівській Аравії вже переносили матч національної ліги між «Аль-Насром» та «Аль-Ахлі», а також тенісний турнір Six Kings за участю Карлоса Алькараса, Новака Джоковича та Александра Звєрєва. Видання пов’язує зміни в спортивному календарі з інтенсивними бойовими діями між Саудівською Аравією та підтримуваними Іраном хуситськими повстанцями Ємену.

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