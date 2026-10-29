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Матч Кубка України Чернігів — Епіцентр перенесли на 29 жовтня через повітряну тривогу

UA NEWS 29 Жовтня 2026 09:06
Матч Кубка України Чернігів — Епіцентр перенесли на 29 жовтня через повітряну тривогу
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Матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу між «Черніговом» та «Епіцентром» перенесли на четвер, 29 жовтня. 

Поєдинок відбудеться в селі Щасливе на стадіоні «Арсенал-Арена». Початок матчу запланований на 12:00.

Спочатку гра мала розпочатися о 11:00, однак через повітряну тривогу старт поєдинку відклали.

Згодом команди все ж вийшли на поле, проте матч не вдалося дограти. На 22-й хвилині зустріч знову перервали через повітряну тривогу.

У підсумку поєдинок 1/8 фіналу Кубка України вирішили перенести на наступний день.

Про це повідомив телеграм-канал футбольного клубу «Чернігів».

Нагадаємо, донецький «Шахтар» 27 жовтня переміг київське «Динамо» з рахунком 3:0 у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Вирішальним епізодом зустрічі стало вилучення захисника киян Тараса Михавка на 30-й хвилині.

 

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