Матч НФЛ у Парижі залишається запланованим попри протести — The Guardian

Матч НФЛ між «Піттсбург Стілерс» і «Нью-Орлеан Сейнтс» у французькому Сен-Дені має відбутися в неділю, 25 жовтня, попри протести в Парижі. Квотербек «Стілерс» Аарон Роджерс заявив, що ліга не проводила б свою першу гру регулярного сезону у Франції, якби ситуація була небезпечною, повідомляє The Guardian.

Матч у Сен-Дені

Поєдинок запланований на стадіоні «Стад де Франс» у Сен-Дені, приблизно за 10 км від центру Парижа. Чотириразовий найцінніший гравець НФЛ Роджерс сказав, що ліга стежить за ситуацією у французькій столиці. За його словами, якби проведення матчу було небезпечним, команда не прибула б до Франції.

Минулого тижня НФЛ заявила, що підготовка до гри триває за графіком. Ліга повідомила, що співпрацює з місцевою владою та партнерами з організаційних і безпекових питань, а на її об'єктах не було перебоїв чи іншого впливу протестів.

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Протести та негода

Минулого вікенду Франція пережила одні з найсерйозніших міських заворушень за останні роки. Демонстранти висловлювали невдоволення зростанням вартості життя, погіршенням умов у державних школах і нестачею вчителів. За деякими оцінками, в акціях узяли участь близько 800 тисяч людей. У четвер президент Емманюель Макрон посилив обмеження на проведення протестів через побоювання насильства під час нових демонстрацій, запланованих на суботу.

На прохання місцевої поліції матч французької Ліги 1 між ПСЖ і «Ліоном», запланований на неділю, перенесли на понеділок через безпекові міркування та навантаження на правоохоронців. «Стілерс» також скасували зустріч уболівальників Steelers House в районі Бастилії. НФЛ повідомила, що її тимчасовий магазин у Парижі буде зачинений у суботу.

Державний департамент США закликав американських громадян уникати демонстрацій і районів заворушень, а відвідувачів гри НФЛ — бути обережними та стежити за обстановкою. Підготовку до матчу також ускладнила негода: через сильний вітер і дощ «Стілерс» скасували тренування на «Стад де Франс», а НФЛ закрила фанатський захід NFL Experience Paris до кінця п'ятниці.

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